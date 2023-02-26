Yahav Gurfinkel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahav Gurfinkel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahav Gurfinkel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahav Gurfinkel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahav Gurfinkel 27 Haziran 1998 tarihinde Haifa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İsrail,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da יהב גורפינקל şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahav Gurfinkel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Yahav Gurfinkel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yahav Gurfinkel'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yahav Gurfinkel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahav Gurfinkel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yahav Gurfinkel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yahav Gurfinkel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Maccabi Haifa

3 Ağustos 2017 yılında H.Nazareth Illit

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

23 Ağustos 2018 yılında Hapoel Hadera

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

4 Kasım 2020 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2021 yılında Maccabi Haifa

15 Temmuz 2021 yılında Norrköping

31 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Yahav Gurfinkel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahav Gurfinkel şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yahav Gurfinkel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Barkai, Maccabi Haifa

İsrail U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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