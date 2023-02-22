Yahaya Adamu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahaya Adamu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahaya Adamu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yahaya Adamu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yahaya Adamu 17 Temmuz 1993 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yahaya Adamu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yahaya Adamu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Yahaya Adamu'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yahaya Adamu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yahaya Adamu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ekim 2011 yılında Rising Stars
1 Ocak 2012 yılında Sunshine Stars
1 Temmuz 2013 yılında Kwara United
1 Temmuz 2014 yılında Quang Nam FC
1 Temmuz 2015 yılında Al-Hussein SC
1 Temmuz 2016 yılında Naft Al-Basra
3 Temmuz 2018 yılında Bağdat SC
3 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz
1 Kasım 2021 yılında Niger Tornad.
Yahaya Adamu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yahaya Adamu şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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