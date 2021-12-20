Yahşi Cazibe'de Simge'nin babasıydı! Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Aydın'ın bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Sanatçı, John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

SEZAİ AYDIN KİMDİR?

Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler bölümünde tamamlayan Aydın, içindeki oyuncu olma isteğini durduramayıp, Şehir Tiyatroları sanatçısı olmuştur. Günümüze kadar birçok projede yer alan Aydın, milyonların hafızasına "en sevmediğim 3 şey" repliğiyle kazındı.

Sezai Aydın kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte, Sezai Aydın'ın biyografisi..