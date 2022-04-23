Araşit ne demek, TDK'ya göre Araşit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ateş Gecesi ne demek, TDK'ya göre Ateş Gecesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Stearik ne demek, TDK'ya göre Stearik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mugalatacılık ne demek, TDK'ya göre Mugalatacılık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Step ne demek, TDK'ya göre Step kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Konsolide ne demek, TDK'ya göre Konsolide kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spiritüalist ne demek, TDK'ya göre Spiritüalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kofti ne demek, TDK'ya göre Kofti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Radyoaktif ne demek, TDK'ya göre Radyoaktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zamir ne demek, TDK'ya göre Zamir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Yahudi Arapçası ne demek, TDK'ya göre Yahudi Arapçası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yahudi Arapçası ne demek, TDK'ya göre Yahudi Arapçası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yahudi Arapçası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yahudi Arapçası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yahudi Arapçası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yahudi Arapçası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yahudi Arapçası ne demek, TDK'ya göre Yahudi Arapçası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yahudi Arapçası ne demek? Yahudi Arapçası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yahudi Arapçası kelimesi. Peki Yahudi Arapçası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yahudi Arapçası nedir, Yahudi Arapçası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

YAHUDİ ARAPÇASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yahudi Arapçası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yahudi Arapçası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin konuşup yazdıkları, ölçünlü olmayan Arapça

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT