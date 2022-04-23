Yahudi Arapçası ne demek, TDK'ya göre Yahudi Arapçası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yahudi Arapçası ne demek? Yahudi Arapçası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yahudi Arapçası kelimesi. Peki Yahudi Arapçası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yahudi Arapçası nedir, Yahudi Arapçası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAHUDİ ARAPÇASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yahudi Arapçası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yahudi Arapçası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilerin konuşup yazdıkları, ölçünlü olmayan Arapça

