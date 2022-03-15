Yahudi Pazarlığı ne demek, TDK'ya göre Yahudi Pazarlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yahudi pazarlığı ne demek? Yahudi pazarlığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yahudi pazarlığı kelimesi. Peki Yahudi pazarlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yahudi pazarlığı nedir, Yahudi pazarlığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YAHUDİ PAZARLIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yahudi pazarlığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yahudi pazarlığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alıcının bir şeyi çok ucuza almak, satıcının çok pahalıya satmak için yaptıkları sıkı yapılan pazarlık

