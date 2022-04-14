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Yahudi Tapınağı ne demek, TDK'ya göre Yahudi Tapınağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yahudi Tapınağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yahudi Tapınağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yahudi Tapınağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yahudi Tapınağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yahudi Tapınağı ne demek, TDK'ya göre Yahudi Tapınağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yahudi tapınağı ne demek? Yahudi tapınağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Yahudi tapınağı kelimesi. Peki Yahudi tapınağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yahudi tapınağı nedir, Yahudi tapınağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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YAHUDİ TAPINAĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yahudi tapınağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Yahudi tapınağı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinagog

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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