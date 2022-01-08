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Yahya isminin anlamı nedir, Yahya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yahya isminin anlamı; Bir Peygamber İsmi olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Yahya isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Yahya isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Yahya isminin anlamı nedir, Yahya ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yahya isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yahya ismi ne demek, Yahya ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yahya isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yahya İsminin anlamı nedir? TDK Yahya anlamı:

Yahya ismi Türk dil kurumunda Tanrı lütufkârdır anlamında bir söz olarak tanımlanmaktadır.

Yahya İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yahya ismi kuranda geçmektedir.

Yahya isminin kökeni:

Yahya ismi İbranice kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak yaklaşık  40425 kişi trafından    kullanılmaktadır.

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Yahya isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yahya isminin rengi:

Kehribar

Yahya ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yahya isminin Harf Analizi Nedir ?

Yahya ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

Yahya isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yahya ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

H : 10

Y : 28

A : 1

= 68 Yahya İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

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Yahya isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yahya ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yahya isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7   A: 1   H: 8   Y: 7   A: 1 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Yahya isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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