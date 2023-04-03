Yahya Kelai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahya Kelai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yahya Kelai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yahya Kelai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yahya Kelai 21 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yahya Kelai Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Yahya Kelai'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yahya Kelai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yahya Kelai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yahya Kelai şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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