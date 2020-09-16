Yakalanmamak için soygundan sonra taksiyle hastaneye giden hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara'da farklı ilçelerde 11 eve giren hırsızlık çetesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonu ile çökertildi. Vatandaşları yaklaşık 100 bin liralık zarara uğrattıkları belirlenen 5 zanlı tutuklandı. Geçtiğimiz aylarda il genelinde evden hırsızlık olaylarının artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği kurduğu özel ekiple çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık zanlılarının geliş ve gidiş istikametlerinde yaklaşık 30 kilometre boyunca 123 güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık yaptıkları belirlenen B.U., D.U., C.U., Ç.U ve A.G.'nin kimlikleri tespit edildi. Takibe alınan zanlılar, hırsızlık amacı ile girdikleri bir binada daire kapısını zorlarken polis ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

KAPILARI ŞAMPUAN KUTUSUYLA AÇIYORLAR

Gözaltına alınan zanlıların özelikle dairelerin kilitlenmemiş kapı dillerini şampuan kutusundan kesmiş oldukları sert plastik ile açtıkları ve bu yöntemle 11 evden yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yaptıkları belirlendi. Hırsızların izlerini kaybettirmek için ticari taksiye bindikleri ve hastanelere girerek hastanenin farklı kapılarından çıktıkları tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.