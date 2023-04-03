Yakhya Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakhya Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakhya Magomedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yakhya Magomedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yakhya Magomedov 6 Nisan 2007 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Магомедов Яхья Валидович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yakhya Magomedov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yakhya Magomedov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yakhya Magomedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yakhya Magomedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Akhmat II
Yakhya Magomedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yakhya Magomedov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.