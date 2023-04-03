Yakhya Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakhya Magomedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yakhya Magomedov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yakhya Magomedov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.