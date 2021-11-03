Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kalacak yeri olmayan Tulgay Ardıç, bir müddet önce arkadaşı Gazi Aydoğan'ın davet etmesi üzerine onun evinde kalmaya başladı. Olayın yaşandığı gece birlikte içki içiyorlardı. Arkadaşının tuvalete gitmesiyle Tulgay Ardıç Kadriye İvediklioğlu'na sarkıntılıkta bulundu.

Kadının çığlık atmasıyla beraber odaya gelen Gazi Aydoğan, Ardıç'ı darp etti. Tekme ve yumruk darbeleriyle Ardıç'ı bayıltan Aydoğan şahsı kendi yatağına taşıdı. Gazi Aydoğan ve Kadriye İvediklioğlu, Tulgay Ardıç'ın öldüğünü sabah kalktıklarında fark ettiler ve evden kaçtılar.

KOMŞU KOKUYU FARK ETTİ

Evden gelen kokuyu hisseden Aydoğan'ın komşusu polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay mahalline geldiklerinde Ardıç'ın cesedini buldular. Evde gerçekleştirilen incelemenin ardından Ardıç'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

POLİS EKİPLERİ KAÇARKEN YAKALADI

Kaçan çiftin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresinde bulunan kamera kayıtları kontrol edilerek çiftin evin önünden taksiye bindiği tespit edildi. Kameradan taksi plakası öğrenilerek inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde olduğu belirlenin çiftin Gazi Aydoğan'ın memleketi Çorum'a gidebileceği ihtimali göz önüne alındı. Çiftin aracı Kırıkkale'de polis ekiplerine takıldı. Çift gözaltına alınarak sorguya gönderildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar ve cezaevine nakledildiler.