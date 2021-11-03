Eshat isminin anlamı nedir, Eshat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Burak isminin anlamı nedir, Burak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Artam isminin anlamı nedir, Artam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Vedat isminin anlamı nedir, Vedat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elektrikli battaniye faciaya sebep oldu! Isınmak için fişe takıp uyuya kaldı, canından oldu!Kanserde çığır açacak buluş! Kan testi ile teşhiste hata payı sıfıra yakın!CNN Türk muhabiri Serhat Dal kimdir? Nereli, kaç yaşında?CNN muhabiri Serhat Dal canlı yayında yanlış soru sorulması üzerine sinirlenerek kağıtları fırlattı! O anlar kameralara yansıdı!Adet ne demek, TDK'ya göre Adet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta 3 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 3 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

Ankara'da Gazi Aydoğan (35) isimli kişi, arkadaşı Tulgay Ardıç'ı (55) evine misafir etmişti. Ardıç'ın dini nikahlı eşi Kadriye İvediklioğlu'na (33) sarkıntılık yaptığını fark eden Aydoğan şahsı döverek öldürdü. Gazi Aydoğan ve Kadriye İvediklioğlu kaçarken polis tarafından yakalandılar ve mahkemece tutuklandılar.

Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda kalacak yeri olmayan Tulgay Ardıç, bir müddet önce arkadaşı Gazi Aydoğan'ın davet etmesi üzerine onun evinde kalmaya başladı. Olayın yaşandığı gece birlikte içki içiyorlardı. Arkadaşının tuvalete gitmesiyle Tulgay Ardıç Kadriye İvediklioğlu'na sarkıntılıkta bulundu.

Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

Kadının çığlık atmasıyla beraber odaya gelen Gazi Aydoğan, Ardıç'ı darp etti. Tekme ve yumruk darbeleriyle Ardıç'ı bayıltan Aydoğan şahsı kendi yatağına taşıdı. Gazi Aydoğan ve Kadriye İvediklioğlu, Tulgay Ardıç'ın öldüğünü sabah kalktıklarında fark ettiler ve evden kaçtılar.

Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

KOMŞU KOKUYU FARK ETTİ

Evden gelen kokuyu hisseden Aydoğan'ın komşusu polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay mahalline geldiklerinde Ardıç'ın cesedini buldular. Evde gerçekleştirilen incelemenin ardından Ardıç'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

POLİS EKİPLERİ KAÇARKEN YAKALADI

Kaçan çiftin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresinde bulunan kamera kayıtları kontrol edilerek çiftin evin önünden taksiye bindiği tespit edildi. Kameradan taksi plakası öğrenilerek inceleme başlatıldı.

Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!Yakın arkadaşı dini nikahlı eşine sarkıntılıkta bulundu! Döverek öldürdü!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde olduğu belirlenin çiftin Gazi Aydoğan'ın memleketi Çorum'a gidebileceği ihtimali göz önüne alındı. Çiftin aracı Kırıkkale'de polis ekiplerine takıldı. Çift gözaltına alınarak sorguya gönderildi. Sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar ve cezaevine nakledildiler.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT