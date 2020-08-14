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Yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca gizli kamerayla izlenmiş!

Çin'de takma adı Xiao Ni olan bir kadın duş aldığı sırada yere düşen küçük bir çubuk sayesinde en yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlendiğini öğrendi. Gözaltına alınan sapık olayı itiraf etti.

Yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca gizli kamerayla izlenmiş!

Çin'in Hangzhou şehrinde yaşanan mide bulandırıcı olayda, Xiao Ni adındaki kadın 23 Temmuz günü kaldığı şirket lojmanındaki evinde duş aldığı sırada lavabosundan yere küçük siyah bir parça düştü. Parçanın ne olduğunu anlayamayan kadın yardım için yakın arkadaşı Xiao Jia ve eşinin yaşadığı eve gitti.

ARKADAŞININ EŞİ ÇIKTI

Nesneyi gören en yakın arkadaşının eşi Sheng ‘in nesnenin bir gizli kamera olduğunu söylediği ifade edildi. Banyosunda bulduğu gizli kamera nedeniyle oldukça tedirgin olan kadının en sonunda polisle irtibata geçtiği ifade edildi. Olayı araştıran polis ekipleri Xiao Ni’ye, odasında hiçbir şeyin çalınmamış olması nedeniyle kameranın tanıdığı biri tarafından yerleştirilmiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, koridorlardaki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelinin Sheng olduğunu tespit etti. 3 Ağustos’ta gözaltına alınan Sheng’in olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca gizli kamerayla izlenmiş!

7 VİDEO BULUNDU

Sheng’in, 22 Temmuz’da Xiao Ni ve kendi eşi yemek yemek için dışarıda olduğu sırada kadının odasına gizlice girdiğini ve kamerayı lavabonun altına tutkalla yapıştırdığını itiraf etti. Xiao Ni’nin kamerayı fark etmesine rağmen, kamerada Ni'ye ait 7 video ortaya çıktı.

Yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca gizli kamerayla izlenmiş!

KAPISINI KİLİTLEMEMİŞ

 20’li yaşlarında olan Xiao Ni’nin şirket lojmanında iş arkadaşı Xiao Jia ile kaldığı ve ikilinin çok yakın arkadaş olduğu ifade edildi. Haziran’da Sheng soyisimli bir adamla evlenen Xiao Jia’nin eşiyle birlikte yaşamak üzere lojmandan ayrıldığı belirtildi. Yalnız yaşamaya başladığından beri Xiao Ni’nin, lojmandaki herkesi tanıdığını için odasının kapısını kilitlemediği ifade edildi.

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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