Yakın Doğu Üniversitesi Online mezuniyet törenleri ile bir ilke imza atıyor
Ülkemizde YÖK, YÖDAK, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Bakanlar Kurulu tarafından, yaşanan Yeni Tip Koronavirüs salgını nedeni ile 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde geleneksel eğitime ara verilmesi ve uzaktan/online eğitim şeklinde yürütülmesi kararı alınmıştı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgide, Yakın Doğu Üniversitesi yine bir ilke imza atarak başarılı geçen online eğitim süreci sonunda ülkelerine dönen tüm öğrencileri dikkate alarak Fakülte Mezuniyet Törenlerini 17 Haziran - 29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirecek.
Youtube üzerinden canlı yayın akışı şeklinde ilerleyecek törenlerde hoşgeldiniz mesajının ardından İstiklal Marşının seslendirilmesi, Rektörün, Dekanın ve Fakülte birincisinin mesajı ile devam edecek. Ardından Google Meet üzerinden hazır bekleyen mezun öğrenciler isimleri seslendirilerek kendilerini 1-2 cümle ifade etme şansı bulacaklar. Öğrencilerin ülke bayrakları ve anı fotoğrafları gösterimi yanısıra temsili diplomaları takdim edilecek ve başarıları için tebrik edilecek. Kapanışta bir geri sayım sonrası temsili bir kep atma animasyonu ile canlı yayın sonlandırılacak.
Ayrıca, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek bir tarihte, tüm Fakültelerin Mezuniyet Törenleri, sosyal mesafe şartları gözetilerek yeniden Atatürk Stadyumunda da düzenlenecek.
Youtube üzerinden gerçekleşecek online mezuniyet törenleri tüm halkımız, öğrenciler, aileler ve yakınları tarafından aşağıdaki linklere tıklanarak izlenebilecek.
22 Haziran 2020
09:00 – 11:00 Spor Bilimleri Fakültesi https://youtu.be/8nkNwhH5_hg
11:00 – 13:00 Turizm Fakültesi https://youtu.be/zW3GY2sRSO4
13:00 – 15:00 Veteriner Fakültesi https://youtu.be/yt6VIuUBm0o
15:00 - 17:00 Hukuk Fakültesi https://youtu.be/ch7FgFg_CUo
17:00 – 19:00 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu https://youtu.be/c_r5UspwWSg
19-00 - 22:00 Fen-Edebiyat Fakültesi https://youtu.be/cWGGiJ7wkLo
23 Haziran 2020
11:00 – 13:00 İletişim Fakültesi https://youtu.be/kQwFf3V4Sww
13:00 – 15:00 İlahiyat Fakültesi https://youtu.be/UgSe4kXDCD4
15:00 - 18:00 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi https://youtu.be/pWsAevhEGQE
19:00 – 22:00 Atatürk Eğitim Fakültesi https://youtu.be/KdGAPFVKg_s
24 Haziran 2020
09:00 – 11:00 Güzel Sanatlar Fakültesi https://youtu.be/TMnl31_kSqQ
11:00 – 13:30 Mühendislik Fakültesi https://youtu.be/F1TSYyemYK0
14:00 – 17:00 Hemşirelik Fakültesi https://youtu.be/tT8lGQymCSg
17:00 - 19:00 İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi https://youtu.be/i2VRhgzD6b8
25 Haziran 2020
11:00 – 13:00 Mimarlik Fakültesi https://youtu.be/ITTvVEbyz-4
14:00 – 17:00 Eczacilik Fakültesi https://youtu.be/j-DMwCb65_E
19:00 – 22:00 Sağlik Bilimleri Fakültesi https://youtu.be/H7uCWmML4D4
26 Haziran 2020
13:00 – 16:00 Tip Fakültesi https://youtu.be/2PMcQzL5v1M
19:00 – 22:00 Enstitüler
(Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlik Bilimleri, Sosyal Bilimler) https://youtu.be/u8Tzrhzyxi0
30 Haziran 2020 13:30 – 15:30 Sahne Sanatları Fakültesi https://youtu.be/BEniN2uZxew
29 Temmuz 2020 10:00 – 14:00 Diş Hekimliği Fakültesi https://youtu.be/Zf7jBi7zxBw
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