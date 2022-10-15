Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kaybolan iki arkadaştan acı haber geldi. Hüsnü Yavuz ve Şaban Kocamanoğlu'nun cansız bedenleri, Kaynarca beldesinde bulundu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!

Alınan bilgilere göre yakınları, Pınarhisar ilçesinde ikamet eden Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu'ndan (65) bir süre haber alamayınca durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri 5 saat sonra iki kişiyi hareketsiz şekilde buldu. Yapılan tespitlerde Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde bulunan kişilerin Yavuz ve Kocamanoğlu olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yavuz ve Kocamanoğlu'nun cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
41 canın kaybedildiği maden ocağının sahibi ortaya çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı geçiyormuş!
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB yönetimine sordu: 3 yılda açılan fabrika neden ekmek üretmiyor?
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da acı haberi verdi: Can kaybı 41'e yükseldi
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Elazığ'da kadın cinayeti! Öldürüp çöp toplama merkezine attılar
Son Haberler
Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...
Elazığ'da vahşet! Tartıştığı kadına işkence edip öldürdü ardından...
"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
"İki altın kasam, 18 kilo altın var" demişti! Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle |Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Kayserispor - Galatasaray maçı canlı izle |Kayserispor - Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!
Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!
İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!
İstanbulkartı olanlara kritik uyarı! Dolandırıcıların yeni yöntemiyle mağdur olmayın!
EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi
EPDK'dan Erzincanlılara kötü haber! Doğalgaza büyük zam geldi
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 15 Ekim 2022 Cumartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Bartın Amasra'daki maden ocağında grizu patlaması! Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı! İşte o isimler...
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Son dakika | Hamdi Alkan duyurdu! Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Eksi 300 kotunda 15 kişiden biriydi! Bartın'daki maden kazasından kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı