Yakınları haber alamamıştı! Kaybolan iki arkadaştan acı haber!

Alınan bilgilere göre yakınları, Pınarhisar ilçesinde ikamet eden Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu'ndan (65) bir süre haber alamayınca durumu112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri 5 saat sonra iki kişiyi hareketsiz şekilde buldu. Yapılan tespitlerde Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde bulunan kişilerin Yavuz ve Kocamanoğlu olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yavuz ve Kocamanoğlu'nun cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.