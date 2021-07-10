Yakınlarının ısrarı üzerine şikayetini geri çekmiş: Deniz Filiz, kocası Ümit Filiz tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Maltepe'de 9 yıllık eşi Deniz Filiz'i defalarca bıçaklayarak öldüren Ümit Filiz, polis ekipleri tarafından yakalandı. Filiz'in daha önce polise giderek birkaç kez kocasından şikayetçi olduğu ancak her defasında akrabalarının ısrarı üzerine şikayetini geri çektiği öğrenildi.

KISKANÇLIK KAVGASI KANLI BİTTİ

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı İdealtepe Mahallesi'nde, dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, sigortacılık işiyle uğraşan 35 yaşındaki Ümit Filiz'in sarhoş halde eve geldiği öne sürüldü. Daha önce kıskançlık yüzünden 42 yaşındaki eşi Deniz Filiz'le yine kavgaya tutuşan Ümit, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca kez bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Deniz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

BIÇAĞI OTOMOBİLDEN FIRLATMIŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek eşini öldüren Ümit Filiz'in kendi otomobiliyle kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine başlatılan takipte kayıp otomobilin izi Kavacık'ta bulundu. Polis ekipleri kısa sürede otomobili durdurarak Ümit Filiz'i gözaltına aldı. Ümit Filiz'in olayda kullandığı bıçağı araçtan attığı tespit edildi. Filiz'in gösterdiği yerde yapılan aramada olayda kullanılan cinayet aleti bıçak da bulundu.

AKRABALAR HER SEFERİNDE İKNA ETMİŞ

Polis soruşturması sonucu Ümit Filiz'in eşini sürekli kıskandığı ve bu nedenle aralarında tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Deniz Filiz'in eşini bir kaç kez polise şikayet ettiği, ancak daha sonra araya giren akrabaların iknası sonucu her seferinde şikayetini geri çektiği belirlendi. Çiftin bir çocuğunun olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Ümit Filiz adliyeye sevk edildi.