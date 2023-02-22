Yakub Hameed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakub Hameed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yakub Hameed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yakub Hameed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.