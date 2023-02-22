Yakub Hameed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakub Hameed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yakub Hameed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yakub Hameed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yakub Hameed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakub Hameed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yakub Hameed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakub Hameed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakub Hameed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakub Hameed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakub Hameed {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakub Hameed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yakub Hameed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Yakub Hameed'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yakub Hameed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakub Hameed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Abia Warriors

1 Aralık 2022 yılında Kwara United

Yakub Hameed kimdir

Yakub Hameed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakub Hameed şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yakub Hameed nereli

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