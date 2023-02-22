Yakubu Auta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakubu Auta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakubu Auta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yakubu Auta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yakubu Auta {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yakubu Auta Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Yakubu Auta'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yakubu Auta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yakubu Auta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Kanemi Warriors
Yakubu Auta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yakubu Auta şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.