Yakubu Auta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakubu Auta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yakubu Auta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yakubu Auta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.