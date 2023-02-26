Yakubu Hamidu Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yakubu Hamidu Shaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yakubu Hamidu Shaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yakubu Hamidu Shaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yakubu Hamidu Shaibu 6 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yakubu Hamidu Shaibu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Yakubu Hamidu Shaibu'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yakubu Hamidu Shaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yakubu Hamidu Shaibu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yakubu Hamidu Shaibu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yakubu Hamidu Shaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yakubu Hamidu Shaibu şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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