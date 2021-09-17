Süreç Film imzalı, başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Yalancı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI İLK BÖLÜM İZLE

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

YALANCI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV YALANCI İLK BÖLÜM İZLE

Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı oyuncu kadrosunda kimler var?