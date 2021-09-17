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Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izle

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı değişik konusuyla oldukça ilgi çekiyor. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izle linklerinden ulaşabilir...

Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izle

Süreç Film imzalı, başrollerinde  Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Yalancı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

YALANCI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI İLK BÖLÜM İZLE

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz’in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

YALANCI 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV YALANCI İLK BÖLÜM  İZLE

{TITLE_STRIP}Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izleYalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Yalancı ilk bölüm izle

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