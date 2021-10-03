FOX TV'de bugün yayın hayatına başlayacak olan Yalancılar ve Mumlar dizisi merakla bekleniyor. Dizide Elif karakterine hayat verecek olan oyuncu Ceren Moray'ın kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Yalancılar ve Mumları Elif kimdir? Ceren Moray kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

YALANCILAR VE MUMLARI ELİF KİMDİR? CEREN MORAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yalancılar ve Mumları dizisinde Elif olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Memur bir aileden gelen Moray'ın annesi Kastamonulu, babası ise Diyarbakırlıdır. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başlayan Moray bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Babasının yüksek lisans yaptığı dönemde kalp krizi geçirmesinin ardından, Moray'ın hayatında radikal değişiklikler oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide Simge karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese (dizi) adlı dizide ise Ezgi karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2010 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide Su karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde Berrak karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise Ebru karakterini canlandırdı. 2016 yılında yayımlanan Olaylar Olaylar adlı sinema filminde Merve karakterini, yine aynı yıl yayımlanan El Değmemiş Aşk adlı sinema filminde ise Feryal karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Arada adlı sinema filminde Ezgi karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.