Haberi Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş duyurdu:

"Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Yalçın Menteş'in ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

Ömür Gedik Twitter sayfasında "Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde uyu Yalçın Menteş" notunu paylaşırken, Şinasi Yurtsever ise "Güzel insan yetenekli oyuncu Yalçın abimiz de aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Yalçın Menteş" yazdı...

Yalçın Menteş'in doktoru geçtiğimiz hafta ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

" Diyabetik olan ve akciğer kanseri yönünden uzun süredir tedavi gören hastada pnömonik infiltrasyon ilavesiyle solunum güçlüğü oluşmuş ve bu nedenle entübe edilmiştir. Hastanemize getirildiği andan itibaren entübasyon suni solunum cihazlarıyla tedavimize devam ediyoruz. Solunum yeterli olmadığı için cihaza bağlı uyutuyoruz. Genel olarak kalp yönünden problem yok, gayet iyi. Tansiyonu tutarlı. Kan gazları solunum cihazıyla dengeli tutuluyor. Gerekli antibiyotikleri vererek takip ediyoruz."

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

Yalçın Menteş (d. 1 Nisan 1960, İzmir), Tiyatro sanatçısı ve televizyon oyuncusu. Yalçın Menteş Production reklam ajansının kurucusudur. Tatlı Kaçıklar adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır. Yaşadığı kangren hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı diz üstünden kesilmiştir.

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