Yalçın Topçu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YALÇIN TOPÇU KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1957

Yalçın Topçu kaç yaşında : 62

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Meslek : Bakan

Yalçın Topçu doğum yeri : Ardahan

YALÇIN TOPÇU BİYOGRAFİSİ



Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı. 27 Ağustos 2015 tarihinde 63. hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

Yalçın Topçu, 1957 yılında Ardahan’da doğmuştur.

Yalçın Topçu, 7 Temmuz 1992 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içinde yer aldığı 6 kişi ile birlikte MÇP’den istifa ederek Büyük Birlik Partisikurucuları arasında yer aldı ve Ankara kurucu il başkanlığı görevini 1995 yılına kadar yaptı.

1996 yılında memuriyet hayatına döndü ve 11 yıl Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalıştı, 2007 yılında işletme müdür yardımcısı olarak memuriyet hayatından emekli oldu.

19 Ağustos 2007 tarihinde Büyük Birlik Partisinin 3. Olağanüstü Kongrede Muhsin Yazıcıoğlu'nun daveti üzerine katıldığı Büyük Birlik Partisi genel sekreteri seçildi.

25 Mart 2009 günü genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine yapılan 24 Mayıs 2009 tarihindeki 4. Olağanüstü Kongrede 507 oy alarak partinin yeni genel başkanı oldu.

Yalçın Topçu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından 24 Mayıs 2009 – 12 Haziran 2011 tarihleri arasında Büyük Birlik Partisi genel başkanlığı görevini yaptı.

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde alınan sonuç üzerine yaptığı yazılı açıklama ile Büyük Birlik Partisi genel başkanlığı görevini bıraktı. 3 Şubat 2014 tarihinde, bir dönem genel başkanlık yaptığı Büyük Birlik Partisi'nden istifa etti.

Yalçın Topçu, 27 Ağustos 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 63. Hükümet bakanları listesinde bağımsız kontenjandan Kültür ve Turizm Bakanı olarak gösterildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından yeni kabine onaylandı.

Yalçın Topçu, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında bir koalisyon hükümeti kurulmadığı için, Anayasa'nın 116. Maddesi gereğince TBMM seçimlerini yenileme kararı gereğince 24 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa'nın 114. maddesine göre Ahmet Davutoğlu'na Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurmak zorunda olduğu geçici Bakanlar Kurulu kabinesi içinde oldu.

Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakanı görevini eski bakan Ömer Çelik’den 28 Ağustos 2015 tarihinde devraldı.