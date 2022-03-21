Kâmillik ne demek, TDK'ya göre Kâmillik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Peştamalcı ne demek, TDK'ya göre Peştamalcı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Lesepase ne demek, TDK'ya göre Lesepase kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dönbaba ne demek, TDK'ya göre Dönbaba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müfessir ne demek, TDK'ya göre Müfessir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Zeravent ne demek, TDK'ya göre Zeravent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Takviye ne demek, TDK'ya göre Takviye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kartografi ne demek, TDK'ya göre Kartografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arpçı ne demek, TDK'ya göre Arpçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kolodyum ne demek, TDK'ya göre Kolodyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Yaldız ne demek, TDK'ya göre Yaldız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yaldız ne demek, TDK'ya göre Yaldız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Yaldız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Yaldız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Yaldız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Yaldız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Yaldız ne demek, TDK'ya göre Yaldız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yaldız ne demek? Yaldız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yaldız kelimesi. Peki yaldız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yaldız nedir, yaldız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

YALDIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yaldız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yaldız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eşyaya altın veya gümüş görünüşü vermek için kullanılan, sıvı veya yaprak durumundaki altın, gümüş ve bunların taklidi olan madde
- Bu madde ile eşyalara yapılan süs
- Aldatıcı dış görünüş, göz boyama
- Abartılı bir biçimde söylenen yalan

YALDIZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Boya değil altın yaldız vursan manda gözü gibi donuk duruyor.
- Onun kibarlığı yaldızdan ibarettir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT