Yaldız ne demek, TDK'ya göre Yaldız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yaldız ne demek? Yaldız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yaldız kelimesi. Peki yaldız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yaldız nedir, yaldız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YALDIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yaldız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yaldız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eşyaya altın veya gümüş görünüşü vermek için kullanılan, sıvı veya yaprak durumundaki altın, gümüş ve bunların taklidi olan madde

- Bu madde ile eşyalara yapılan süs

- Aldatıcı dış görünüş, göz boyama

- Abartılı bir biçimde söylenen yalan



YALDIZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Boya değil altın yaldız vursan manda gözü gibi donuk duruyor.

- Onun kibarlığı yaldızdan ibarettir.

