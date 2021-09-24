Yalı Boyu ne demek, TDK'ya göre Yalı Boyu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yalı boyu ne demek? Yalı boyu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yalı boyu kelimesi. Peki yalı boyu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yalı boyu nedir, yalı boyu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Yalı boyu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Yalı boyu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

YALI BOYU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yalı boyu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yalı boyu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Su kıyısı

