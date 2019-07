Yalın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YALIN KİMDİR?



Doğum tarihi : 30.Mart.1980

Yalın kaç yaşında : 39

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Şarkıcı, Besteci, Söz Yazarı

Yalın doğum yeri : İstanbul

YALIN BİYOGRAFİSİ



2004 yılında çıkış yaptığı Zalim şarkısıyla tanındı.

Yalın, 30 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da Florya semtinde ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Hüseyin Yalın’dır. Sigortacılık yapan babasının adı Kamil Yalın, annesinin adı Figen’dir. Ataköy İlköğretim Okulu'n mezun olduktan sonra Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Müziğe karşı ilgisi babasının ona gitarı ile çaldığı Enrico Macias şarkıları ile başladı. Liseye devam ederken Yurdaer Doğulu ve Doğan Canku Müzik Okulları'nda gitar dersleri aldı.

Ailesinde bol miktarda “F” vardır. Fransızca bilen Yalın’ın annesi Figen, Anneannesi Feriha, dedesi Feridun, teyzeleri Ferda, Ferai ve Ferhunde, ayrıca topluca Florya’da oturmuşlar.

Üniversiteyi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Ekonomi bölümünde okudu. Bu arada bestelerini yapmaya başladı. Kendi bestelerinden oluşturduğu 2004 yılında Kargo müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber ve yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataş'ın bateriyi üstlendiği “Ellerine Sağlık” adlı ilk albümünü çıkardı. Albümün çıkış şarkısı Zalim büyük ilgi gördü. Albüm sonrası çıktığı turnede 40'a yakın konser verdi.

Yalın'ın Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Toni Storaro tarafından Greshnica ismiyle yorumlanmıştır. Ayrıca şarkı, Yunanca, Rusça, Sırpça, Arapça gibi dillere de çevrilmiştir

İkinci albümü “Bir Bakmışsın” adı ile 2005 yılının Nisan ayında piyasaya çıktı. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı. “Bir Bakmışsın” albümü "2006 yılının en çok satan albümleri" arasına girerek, MÜYAP tarafından başarısı belgelendi ve Altın Plak aldı.

2007 Mart ayında tüm söz ve müziklerin Yalın'a ait olduğu üçüncü albümü “Her Şey Sensin” çıktı. Bu albümünün kapağını, birçok Hollywood filminin afişlerini hazırlayan Türk grafik sanatçısı Emrah Yücel hazırladı. Albüm piyasaya çıktığı ilk 20 günde daha klipi yayınlanmadan 110 bin adet satılınca "Yılın en çok satan yerli albümleri" arasına girdi ve MÜYAP'tan Altın Plak ödülü verildi.

2009 yılında “Ben Bugün” adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki “Ah Be Kardeşim” adlı şarkıya yönetmen Ömer Faruk Sorak ile çekilen klip Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü aldı.

2011 yılında yine Ömer Faruk Sorak ile “Anlat Güzel Mi Oralar” klipini çektiği single'ını piyasaya sürdü.

Yalın, başka şarkıcılara da bestelerinden vermiştir. Örnek vermek gerekirse; Gülben Ergen’e Aşksın Sen, Serdar Ortaç’a Sakın Arama, Bengü’ye Özetle Ben Aşığım, Ayşe Özyılmazel’e İki Sakin ve Sıla'nın 2007 tarihli kendi ismini taşıyan albümünde Ne Desem İnanırsın ve Dön Demeyi Unuttum şarkılarının besteleri de Yalın'a aittir.

Hürriyet gazetesinin başlattığı Aile İçi Şiddete Son kampanyası için düzenlenen konserde Kenan Doğulu ile beraber, sözleri Aysel Gürel'e bestesi Onno Tunç'a ait olan “Ünzile” şarkısını seslendirmişlerdir.

Yalın, Ozan Doğulu'nun 2011 yılında çıkardığı 130 Bpm Allegro albümünde Daha adlı şarkının sözlerini yazmış ve vokalleri üstlendi.

2010 yılında Vestel'in ankastre serisi için çekilen reklamında da rol aldı.

Albümleri :

2004 - Ellerine Sağlık

2005 - Bir Bakmışsın

2007 - Her Şey Sensin

2009 - Ben Bugün

2011 - Anlat Güzel Mi Oralar

2012 - Sen En Güzelsin

2013 - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

2014 - Yeniden

2014 - Aşk Diye

2015 - Bir Bahar Akşamı

Ödülleri :

2004 - En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2005 - Altın Albüm (Ellerine Sağlık)

2005 - Yılın Şarkısı (Küçücüğüm)

2006 - Altın Albüm (Bir Bakmışsın)

2008 - En İyi Pop Erkek Sanatçı

2008 - En İyi Pop Albüm (Her şey Sensin)

2008 - Altın Albüm (Her şey Sensin)

2010 - Yılın En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti

2010 - En İyi Albüm (Ben Bugün)