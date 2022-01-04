Yalın Sıfat ne demek, TDK'ya göre Yalın Sıfat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yalın sıfat ne demek? Yalın sıfat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yalın sıfat kelimesi. Peki yalın sıfat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yalın sıfat nedir, yalın sıfat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YALIN SIFAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yalın sıfat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yalın sıfat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat

