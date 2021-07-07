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Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Tokat İl Emniyet Müdürü görevinden alınarak Yalova İl Emniyet Müdürü görevine getirilenYalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Tokay İl Emniyet Müdürü Göksel Toplaoğlu'nun görev değişikliğine gidilerek Yalova İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

YAOVA İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKSEL TOPLAOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Yalova İl Emniyet Müdürü 58 yaşındaki Göksel Topaloğlu, Ordu İli Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olup, 1963 yılında Trabzon ilinde doğmuştur.

İlk ve orta eğitimini Ankara ilinde tamamlamıştır. 1981 yılında Polis Koleji, 1985 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Kırklareli ilinde Komiser Yardımcısı olarak mesleğe başlamıştır.

Şanlıurfa, Samsun, Malatya, Sakarya illerinde görev yaptıktan sonra, 2008 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atanmış, 2008-2016 yılları arasında Polis Başmüfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır.

26.10.2016 tarihli kararname ile Tokat'a atanmış ve 27.10.2016 tarihinde göreve başlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Yalova İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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