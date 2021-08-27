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  3. Yalova'da çöp depolama alanında yangın çıktı!

Yalova'da çöp depolama alanında yangın çıktı!

Yalova'nın, Kirazlı Sanayi'nde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin olaya müdahale etti ve 2 saatlik çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yalova'da çöp depolama alanında yangın çıktı!

Yalova'da dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın Kirazlı Sanayi bölgesinde bulunan çöp depolama alanında gerçekleşti. Alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova'da çöp depolama alanında yangın çıktı!

ŞİDDETLİ RÜZGARLA YANGIN YAYILDI!

Dün gece geç saatlerde yaşanılan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova'da çöp depolama alanında yangın çıktı!

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