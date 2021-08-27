Yalova'da çöp depolama alanında yangın çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesi konuştu: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var

Konya'da can pazarı! TIR ve kamyonet çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

ABD Başkanı Joe Biden: "Unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz"