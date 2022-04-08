Yalova'da kan donduran olay! Aynı kıza aşık oldular diye arkadaşını boğazından keserek katletti! "Gururuma yediremedim"

Olay, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Uğur Önder Türkyılmaz, iş arkadaşı İbrahim Karakılıç ile kız meselesi yüzünden tartışma yaşadı. Aynı kişiye aşık oldukları bilinen iki gencin arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Hırstan gözü dönen Türkyılmaz eline geçen cam parçasıyla arkadaşı Karakılıç'ın boğazını gözünü kırpmadan kesti.

"GURURUMA YEDİREMEDİM"

İbrahim Karakılıç'ı, bıçaklayarak ölüme terk eden Türkyılmaz, kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan zanlı, "İbrahim'i 15 gündür tanıyorum. Aynı inşaatta çalışmaya başladık ve aynı evde kalıyorduk. Aynı kızdan hoşlanıyorduk. 1 gün önce bu nedenle beni dövdü. Ben bunu gururuma yediremedim. Ertesi gün inşaata çalışmaya gittik. Konu açılınca yine kavga etmeye başladık. Ben de bulduğum cam parçasıyla boğazını kestim" dedi.

Uğur Önder Türkyılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.