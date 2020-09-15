Yalova Valiliği açıkladı! 65 yaş üstü ve 18 yaş altına kısıtlama

Yalova Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildiğini dıuyurdu.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Meclisi, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.

Açıklamada, yapılan toplantı sonucu, 65 yaş üstü kişilerin 09.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin ise saat 20.00'den sonra yanlarında aileleri olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Kovid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılması, her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulması kararlaştırıldı.

KARANTİNA KARARINA UYMAYANLAR ZORUNLU İZOLASYONA TABİ TUTULACAK

Öte yandan karantina kararına uymayanlar, yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinden hareketle izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine karar verildi.

Pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

İzolasyon süresince yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek, yurt ve pansiyonların güvenliğinin ise 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek.

Hakkında ikametinde izolasyon kararı verilmiş geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerle izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, kendilerine tahsis edilen yurtlar veya pansiyonlara yerleştirilecek, bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacak.

Tedbirlere uymayanlar hakkında para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse adli işlem başlatılması karara bağlandı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 186’ya yükseldi. Bugün toplam 110 bin 412 test yapılırken, bin 742 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 294 bin 620 oldu.

Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 327 olduğu açıklandı.