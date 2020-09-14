Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu: "Her şey uçtu. Bomba gibiydi"

Yalova'da, lokantadaki patlama korkuttu Yalova'da, bir lokantada meydana gelen patlama korkuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın şiddetini evinde otururken hissettiğini söyleyen Gülter Demir (60), "Her şey uçtu. Bomba gibiydi" dedi.

Olay, saat 21.45 sıralarında Yalova merkez Şehit Ömer Faydalı Bulvarı?nda meydana geldi. İddiaya göre, kapalı olan lokantada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın meydana geldiği binanın elektrik ve doğal gaz vanalarını tedbir amaçlı kapattı.

Patlamanın şiddetiyle lokanta ve dükkan önünde duran bir minibüsle birlikte çevredeki dükkanlarda da hasar meydana geldi. Patlama sırasında lokantanın kapalı olması sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı. 'BOMBA GİBİYDİ' Lokantanın bulunduğu apartmanın ikinci katında oturan Gülter Demir, patlama anını anlattı. Demir,

"Evimde televizyon seyrediyordum, birden gürültüyle birlikte alev gördüm, her şey uçtu. Allah?ım ne oluyor dedim? Baktım, kazanlar karşıdaki binanın oraya uçmuş. Bomba gibiydi. Halamın kızı, deprem oluyor zannetmiş"

diye konuştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.