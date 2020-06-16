Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Yasağa ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen corona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.”

Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz. pic.twitter.com/oqYtNhMOW6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Bitlis dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün 42 bin 32 test yapıldı, 1592 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken 947 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, vaka sayısı 179 bin 831, vefat sayısı 4 bin 825 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 722, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 291, iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 oldu.

"REHAVET Mİ, MÜCADELE Mİ?"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske artı mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde."