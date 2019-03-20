Yalova'da uyuşturucuyla mücadele "1-20 Mart arasında 8 kişi tutuklandı"

YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-20 Mart arasında gözaltına alınan 77 kişinden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" ile "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçları"nı işleyen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

1-20 Mart 2019 arasında düzenlenen 60 operasyonda 77 kişi yakalandı.

Operasyonlarda, 55 gram sentetik kannabinoid, 76 gram kubar esrar, 34 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 106 adet sentetik ecza, 34 adet ecstasy hap, 41 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 45 adet 9 mm çapında mermi ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçlamasıyla yakalanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.