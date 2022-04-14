Yalpa ne demek, TDK'ya göre Yalpa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yalpa ne demek? Yalpa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi yalpa kelimesi. Peki yalpa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre yalpa nedir, yalpa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

YALPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Yalpa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre yalpa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Rüzgâr veya dalgaların etkisiyle geminin bir sancağa, bir iskeleye yatıp kalkması

- İki yana sallanarak, eğilerek yürüme

- Mekanik bir parçanın genel düzlemden kısmen sapması



YALPA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İkisi de yalpada, kol kola tutunmasalar yere yıkılacaklar.



YALPA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- yalpa vurmak

- yalpa yapmak

