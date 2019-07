Yaman Okay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

YAMAN OKAY KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1951 Ölüm tarihi : 19.Şubat.1993

Yaman Okay kaç yaşında öldü : 42

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Sinema Oyuncusu, Dublaj Sanatçısı

Yaman Okay doğum yeri : Tirebolu, Giresun

Ölüm yeri : İstanbul

YAMAN OKAY BİYOGRAFİSİ



Yaman Okay, 1951 yılında Giresun ilinin ilçesi Tirebolu’da doğmuştur. Babası Sinop ilinin ilçesi Ayancık'taki Ziraat Bankası Şubesine müdür olarak atandı. İlkokul ve ortaokulu Ayancık'ta okudu. Liseyi İstanbul’da Aksaray Özel Bilir Kolejinde bitirdi. Sonra da Şişli Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'nda okuduktan sonra “Bir Yol” adlı oyunla amatör olarak sanat yaşamına atıldı.

Ankara Sanat Tiyatrosunda profesyonel olarak oynamaya başladı. Ankara Sanat Tiyatrosunda El Kapısı, Leipzig Duruşması, Ana, Komün Günleri, Sakıncalı Piyade, Dimitrof Savunuyor gibi oyunlarda önemli roller aldı.

1978 yılında Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı ve Zeki Ökten'in yönettiği “Sürü” filmiyle sinema oyunculuğu yapmaya başladı. İlk oyunu İsmet Küntay’ın yazdığı “403 km” adlı tiyatro oyunudur. At, Asiye Nasıl Kurtulur, 40 metrekare Almanya, Umuda Yolculuk, Piano Piano Bacaksız, Pehlivan gibi filmlerde oynadı. TV'nin sevilen dizisi Bizimkiler'de rol aldı. Sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları yaptı.

1984 yılında yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı “Pehlivan” filminde Tarık Akan, Meral Orhonsay, Erol Günaydın, Tuluğ Çizgen ile birlikte oynadı.

Yaman Okay, 1984 yılında senarist, oyuncu Meral Okay (Katı) ile evlendi.

1986 yılında Özay Fecht ile birlikte “40 Metrekare Almanya” filminde başrolde oynadı.

1989 yılında başlayan ve ölene kadar devam ettiği “Bizimkiler” dizisinde Şükrü'nün eşi Nazan'ın (Ayşe Kökçü) bir baltaya sap olamamış ağabeyi Nazım rolünde oynadı. 1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan “Bizimkiler” adlı dizide apartman yöneticisi “Sabri Bey” karakterini Mehmet Akancanlandırırken; Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan, Uğurtan Sayıner, Atılay Uluışık, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Buket Dereoğlu, Cihat Tamer, Engin Şenkan, Güzin Özipek, Kemal İnci, Meral Çetinkaya, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay, gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

1992 yılında bir Atıf Yılmaz filmi olan “Düş Gezginleri” filminde Lale Mansur, Meral Oğuz, Yaman Okay, Selçuk Özer, Sema Çeyrekbaşı, Memduh Ün, Nilüfer Aydan, Deniz Türkali birlikte rol aldılar.

Yaman Okay, 19 Şubat 1993 tarihinde İstanbul’da 42 yaşında pankreas kanseri yüzünden ölmüştür.

Ödülleri :

1981 - Antalya Film Festivali –en başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü (Bereketli Topraklar Üzerinde)

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları :

1977 - Sakıncalı Piyade : Uğur Mumcu - Ankara Sanat Tiyatrosu

1977 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Ankara Sanat Tiyatrosu

1977 - Akıllı Hayvanlar : Ahmet Tünel - Ankara Sanat Tiyatrosu

1976 - Komün Günleri : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1976 - 804 İşçi (oyun) : Ömer Polat - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975 - Aladağlı Mıho :Ömer Polat - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975 - Nereye Payidar : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu

1975 - Bir Şeftali Bin Şeftali : Samed Behrengi - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974 - Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu

1974 - Ana : Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu

1973 - Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1973 - El Kapısı : Bilgesu Erenus - Ankara Sanat Tiyatrosu

1973 - 403.Kilometre : İsmet Küntay - Ankara Sanat Tiyatrosu

1972 - Agrı Dağı Efsanesi (oyun) : Yaşar Kemal - Dostlar Tiyatrosu

1972 - Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht

1972 - Leipzig Duruşması Ankara Sanat Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

- Kurtuluş (TV Dizisi) 1996

- Bizim Yunus (Kutay Köktürk Seslendirmesi) (TV Filmi) 1993

- Garip Bir Kolleksiyoncu (Ahmet Açan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1993

- Saygılar Bizden (Rıza'nın Arkadaşı) (TV Dizisi) 1993

- Seni Seviyorum Rosa (Sarhoş) (Sinema Filmi) 1992

- Piano Piano Bacaksız (Hızır) (Sinema Filmi) 1992

- Düş Gezginleri (Nazif) (Sinema Filmi) 1992

- Denize Hançer Düştü (Yönetmen) (Sinema Filmi) 1992

- Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Kasap) (Sinema Filmi) 1992

- Yıldızlar Gece Büyür (Haydar) (TV Dizisi) 1991

- Siyabend-ü Xece (Qeda) (Sinema Filmi) 1991

- Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster (Regaip Yakarlar Seslendirmesi) (TV Dizisi) 1991

- Itri (Arap Celal Seslendirmesi) (TV Dizisi) 1991

- Anadolu'nun Kadın Erenleri (TV Dizisi) 1991

- Umuda Yolculuk (Türkmen) (Sinema Filmi) 1990

- Tatar Ramazan (Meydancı Mustafa) (Sinema Filmi) 1990

- Kanımdaki Şeytan (Ali Tutal Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1990

- Benim Sinemalarım (Nesibe'nin Babası Recep) (Sinema Filmi) 1990

- Behiye (TV Filmi) 1990

- Yaz Gülü (Sinema Filmi) 1989

- Vatan Yolu / Dei Heimreise (Yusuf) (Sinema Filmi) 1989

- Minyeli Abdullah (İbrahim Kurt Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1989

- Kınalı Hanzo (Tuncer Sevi Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1989

- Fazilet (Aziz) (Sinema Filmi) 1989

- Bizimkiler (TV Dizisi)

- 5. Sezon (Nazım )1993

- 4. Sezon (Nazım )1992

- 2. Sezon (Nazım )1990

- 1. Sezon (Nazım )1989

- Acılar Paylaşılmaz (Günay Güner Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1989

- Üçüncü Göz (Tunç un filmindeki değirmenci) (Sinema Filmi) 1988

- Öğretmen (Reha Yurdakul ve Mike Rafaelyan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (Sühan Baydar Seslendirmesi) (TV Filmi) 1988

- Sevimli Hırsız (Reha Yurdakul Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Meçhul Tohum (Atilla Ergün Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Kırmızı Gece (Murat Soydan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Küçüksün Yavrum (Hikmet Taşdemir Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Kadın Dul Kalınca (Ali Tutal Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Emanet-2 (Süheyl Eğriboz Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- El Kapıları (Cemal) (Sinema Filmi) 1988

- Düttürü Dünya (Ayberk Çölok Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Dönüş (İzollu) (Sinema Filmi) 1988

- Bir Irmağa Yolculuk (Kenan Bal Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1988

- Şoför Parçası (Yüksel Gözen Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- Vahşiler (Ali Güney Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- Umutların Ötesi (Sinema Filmi) 1987

- Son Yüzelli Metre (Sinema Filmi) 1987

- Sarışınım / Yaşamak Haram Oldu (Hüseyin Peyda Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- Muhsin Bey (Sönmez Yıkılmaz Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- Kadersiz Kullar (Sümer Tilmaç Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- Işıkta Kaybolanlar / İbret (SESLENDİRME) (Sinema Filmi) 1987

- Hasret (Baykal Kent Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- Ana Yüreği (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1987

- İhanetin Darbesi (Atilla Ergün Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Çağdaş Bir Köle (Sinema Filmi) 1986

- Yunus Emre (Ahmet Turgutlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Yoksul (Sülüman Bey) (Sinema Filmi) 1986

- Uçurum (Erdo Vatan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Uzun Bir Gece (Zekeriya Usta) (Sinema Filmi) 1986

- Umut Sokağı (Baki Tamer Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Tarzan Rıfkı (Baykal Kent Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Suçlu Kim (Adnan Mersinli Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Sokakların Kanunu (Ali Güney Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Sevda Ateşi (Aydın Haberdar Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Savunma (Mesut Sürmeli Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Parasız Yaşamak Pahalı (Avukat) (Video) 1986

- Oğlum Oğlum (Renan Fosforoğlu ve Mehmet Ali Güngör Seslendirmes) (Sinema Filmi) 1986

- Namus Sözü (Binali) (Sinema Filmi) 1986

- Namus Düşmanı (Reha Yurdakul Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Kiralık Ev (Turgut Özatay SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1986

- Kader Böyle İstedi (Kazım Kartal Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Hayat Merdiveni (Hikmet Taşdemir Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Hasretinle Yaşanmıyor (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1986

- Hapishane Gülü (Baykal Kent Seslendirmesi) (Video) 1986

- Güneşteki Leke (Sinema Filmi) 1986

- Gün Akşam Oldu (Cengiz Sezici Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Evlat (Yaşar Yağmur Seslendirmesi) (Video) 1986

- Deli Deli Küpeli (Eşkiya Yılanoğlu ) (Sinema Filmi) 1986

- Bir Ana Bir Oğul (İbo) (Sinema Filmi) 1986

- Beyoğlu'nun Arka Yakası (Yadigar Ejder Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Ağlama (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Ağla Anam Ağla (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- Asiye Nasıl Kurtulur (Kara Mustafa - Dost) (Sinema Filmi) 1986

- Acı Dünya (Yaşar Kutbay seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1986

- 40 Metre Kare Almanya (Dursun) (Sinema Filmi) 1986

- İkizler (Hikmet Taşdemir Seslendirme) (Sinema Filmi) 1985

- Züğürt Ağa (Kadir Yılmaz Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1985

- Seyyid (Mavilerin Ömer) (Sinema Filmi) 1985

- Melek Yüzlüm (HAKKI KIVANÇ SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1985

- Kurbağalar (Sinema Filmi) 1985

- Bugünün Saraylısı (Yaşar ) (TV Dizisi) 1985

- Bir Avuç Cennet (Sinema Filmi) 1985

- Şabaniye (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1984

- Zavallılar (SIRRI ELİTAŞ SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1984

- Postacı (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1984

- Pehlivan (Sarı Tevfik) (Sinema Filmi) 1984

- O'na Çirkin Kral Derlerdi ( (archive footage)) (Sinema Filmi) 1984

- Lodos Zühtü (YÜKSEL GÖZEN SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1984

- Kırmızılı Kadın (TÜRKÇE SESLENDİRME) (Sinema Filmi) 1984

- Gizli Duygular (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1984

- Bir Yudum Sevgi (Hakkı Kıvanç ve Cihat Tamer Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1984

- Ayrılık (SESLENDİRME) (Sinema Filmi) 1984

- Çoban Yıldızı (Hasan Yıldız Seslendrmesi) (Sinema Filmi) 1983

- Kurban (Coşkun Göğen Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1983

- Kahreden Kurşun (Hayati Hamzaoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1983

- Güneşin Tutulduğu Gün (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1983

- En Büyük Şaban (Polis) (Sinema Filmi) 1983

- Derman (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1983

- Aptal Kahraman (Sümer Tilmaç Seslendirme) (Sinema Filmi) 1983

- Çiçek Abbas (İhsan Yüce Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Çayda Çıra (Yılmaz Kurt Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Yürek Yarası (Coşkun Gogen Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Yedi Bela Hüsnü (Abdi Algül Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Yalan (GÜNAY GÜNER SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1982

- Tomruk (Katrancı Veysel ) (Sinema Filmi) 1982

- Son Akın (Yavuz Selekman Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Seni Kalbime Gömdüm (Refik) (Sinema Filmi) 1982

- Nikah Masası (Yüksel Gözen Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Kelepçe (Baykal Kent Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Kaçak (Abdullah Ferah Seslendirme) (Sinema Filmi) 1982

- Kanije Kalesi (Yavuz Selekman Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Kader Bize Düşman Mı? (Hayati Hamzaoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Hasret Sancısı (Mesut Sürmeli Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Günaha Girme (Yusuf Çağatay Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Göl (Yılmaz Kurt Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Faize Hücum (Sinema Filmi) 1982

- Faize Hücum (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1982

- Dünyamı Yıkmasaydın (Rahmi pala seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Doktor Civanım (Sırrı Elitaş Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Buyurun Cümbüşe (AHMET TURGUTLU SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1982

- Berduşlar (Bilge Zobu Seslendirme ) (Sinema Filmi) 1982

- Baş Belası (Bilge Zobu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Arkadaşım (Dursun Ali Sarıoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1982

- Alişan (Sinema Filmi) 1982

- Yılanı Öldürseler (Sinema Filmi) 1981

- Herhangi Bir Kadın (Cemal'in arkadaşı) (Sinema Filmi) 1981

- Ben De Özledim (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1981

- At (Remzi) (Sinema Filmi) 1981

- Ben Topraktan Bir Canım (Zeki Tüney ve Erdoğan Seren Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1980

- Yanmışım (Bilge Zobu Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1979

- Gül Hasan (Ahmet) (Sinema Filmi) 1979

- Gazeteci (BAYKAL KENT SESLENDİRMESİ) (Sinema Filmi) 1979

- Düşman (Ahmet Açan Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1979

- Bereketli Topraklar Üzerinde (Ali) (Sinema Filmi) 1979

- Adak (Mümin in Arkadaşı) (Sinema Filmi) 1979

- Sürü (Abuzer/Erol Demiröz Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1978

- Sultan (Ekrem Dümer Seslendirme ) (Sinema Filmi) 1978

- Kanal (Tuncel Kurtiz Seslendirmesi) (Sinema Filmi) 1978

- Cennetin Çocukları (Seslendirme) (Sinema Filmi) 1977

- Söyleyin Anama Ağlamasın (Tarık Şimsek Seslendirme) (Sinema Filmi) 1976