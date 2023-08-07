Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

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Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü

Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. İkiz oldukları düşünülen iki genç ile bir grubun arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar bir anda birbirlerine girdi.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü

Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü

Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü

KAYNAK: İHA

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