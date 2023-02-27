Yan Bouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Bouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Bouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yan Bouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yan Bouche 19 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yan Bouche Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yan Bouche'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yan Bouche Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yanbouche/?hl=fr

http://www.facebook.com/YanBoucheOfficial

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Yan Bouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yan Bouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Yan Bouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yan Bouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2016 yılında Aachen U19

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille U19

1 Temmuz 2018 yılında LOSC Lille B

22 Temmuz 2019 yılında RFCU Luxembourg

31 Ağustos 2021 yılında Mouscron

10 Ocak 2022 yılında Jammerbugt FC

1 Ağustos 2022 yılında Vict. Rosport

Yan Bouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yan Bouche şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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