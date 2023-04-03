Yan Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yan Said kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yan Said ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.