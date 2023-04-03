Yan Said kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Said Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yan Said adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yan Said Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yan Said 8 Kasım 2002 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Yan Vasconcelos Said şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yan Said Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yan Said, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yan Said'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Yan Said Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yan Said futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Braga U15
1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras U17
1 Temmuz 2018 yılında Braga U17
1 Temmuz 2019 yılında Braga U19
1 Temmuz 2020 yılında Braga U23
1 Temmuz 2021 yılında Braga B
Yan Said Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yan Said şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.
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