Bakan Koca'dan İmamoğlu'na telefonYanan evini izlerken maske takmadığı için ceza aldı15 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaAnkara’da 13 yaşındaki çocuk, çekiçle ikizlere saldırdı: 1 ölü, 1 yaralıTrump ile Biden'a destekçileri karşılaştı, gruplar arasında arbede çıktıSilivri’de silahlı saldırı: 2 ölüTunceli'de deprem: 4,1 ile sallandı!İstihbarattan Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi iddiasıYurt genelinde pazar günü sisli geçecek | İşte 15 Ekim Pazar hava durumuİbo Show 1. bölüm full izle! İbo Show ilk bölüm izle!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yanan evini izlerken maske takmadığı için ceza aldı

Yanan evini izlerken maske takmadığı için ceza aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde maske takma zorunluluğu bulunurken, evi yanan ve bunu dehşet içinde izleyen bir adama, o sırada maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira ceza kesildi.

Yanan evini izlerken maske takmadığı için ceza aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, binanın en üst katında yangın çıktı. Evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen Fadıl T.'ye panik yaşadığı sırada, maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 lira para cezası kesildi.

Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı.

em07kfhxeacbxca.jpg

Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 lira cezai işlem uygulandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT