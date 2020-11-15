Yanan evini izlerken maske takmadığı için ceza aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen olayda, binanın en üst katında yangın çıktı. Evinin yandığını öğrenince olay yerine gelen Fadıl T.'ye panik yaşadığı sırada, maske ve mesafe kuralına uymadığı için 900 lira para cezası kesildi.

Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını çevre binalara sıçramadan söndürmek için çalışma başlatıldı.

Çalışmaları izlemek için sokağa çıkan mahallelinin maske ve mesafe kuralına uymadığı görülürken polis ekipleri vatandaşları uyardı. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen Fadıl T. polis ekiplerinin maske takması yönündeki uyarılarını dinlemedi. Fadıl T.'ye maske takmadığı için 900 lira cezai işlem uygulandı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.