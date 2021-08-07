Yangın uçağının su almasını geciktiren jet-ski için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti

5 Ağustos günü saat 14:15 sıralarında Bodrum’da denizden su almak için alçalan uçağın önüne jet-ski kullanan bir vatandaş geçti. Pilot olası bir kazayı önlemek içi ani bir manevra ve fren yaptı ve hatta uçağın motorlarını kapattı. Uçak bir süre kalkış yapamadı. Pilotun bu hassas davranışı olası bir facianın önüne geçerken, olayın görüntüleri vatandaşlar tarafından kaydedildi.

BODRUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin sosyal medya da hızla yayılmasının ardından, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada konuya ilişikin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İşte yapılan o açıklama:

“Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”