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  3. Yangında can pazarı! Paniğe kapılan vatandaş çatıdan aşağı atladı

Yangında can pazarı! Paniğe kapılan vatandaş çatıdan aşağı atladı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında paniğe kapılan bir kişi, aşağı atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yangın, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Bu sırada panikle çatıya çıkan bir vatandaş mahsur kaldı. Alevlerden kurtulmak için çatından aşağı sarkmaya çalışan şahıs, vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü.

PANİKLE AŞAĞI ATLADI

O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı. Panikle aşağı atlayarak yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. İlk müdahalesinin arından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangından kurtarılan bir başka vatandaşa ise sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı.

Mahallede büyük paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

İşte o anlar:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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