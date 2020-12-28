Yangında mahsur kalanları demir korkulukları keserek kurtardılar!

Yangın, gece saatlerinde Barış Mahallesi 4497 numaralı Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, T.A’ya ait tek katlı evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. O sırada alevler daha da güçlenerek yan tarafta bulunan tek katlı eve de sıçradı.

Alevler her iki evi de sararken T.A’ya ait evin çatısı çöktü. Her iki evde de mahsur kalan T.A., H.A, Y.A, T.A, Ş.A ve G.A, isimli vatandaşlar, mahalleli tarafından evin camında bulunan demir korkulukların canavar ile kesilmesi sonucu dışarı çıkarıldılar. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince, yanan evlere müdahalede bulunuldu.

"DEMİR KORKULUKLARI KESTİK, ÇIKARDIK"

Sesleri duyarak komşularına yardıma koşan ve camlardaki demir korkuları yanındaki arkadaşları ile birlikte canavar vasıtası ile kesen Kadir Tuncer, o korku dolu anları şöyle anlattı; “Gece ses gelmesi üzerine sokağa çıktık ve baktık ki her iki evden de alevler yükseliyordu. T.A’ya ait evin çatısı bir anda çökünce bizde aynı zamanda diğer evde 3 kişinin bulunduğu öğrenerek oraya yardıma koştuk. Bende canavar var. Her iki evinde camlarında bulunan demir korkulukları kestik ve içerideki vatandaşları çıkardık. Allah’a çok şükür ölü, yaralı yok” dedi.

Öte yandan, her iki evdeki yangında da itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.