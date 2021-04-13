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  3. Yangında ölen kağıt toplayıcısının olay esnasında elleri ve ayakları zincir ile bağlanmış

Yangında ölen kağıt toplayıcısının olay esnasında elleri ve ayakları zincir ile bağlanmış

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın esnasında kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı hayatını kaybetti. Yangın sonrasında ise Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı.

Yangında ölen kağıt toplayıcısının olay esnasında elleri ve ayakları zincir ile bağlanmış

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı Ercan Dublacı'nın (35) yaşadığı evde yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi yangını kontrol altına alırken, Ercan Dublacı'nın da cansız bedeni bulundu. Dublacı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Dublacı'nın ellerinin ve ayaklarının yangın sırasında zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Yangında ölen kağıt toplayıcısının olay esnasında elleri ve ayakları zincir ile bağlanmış

Yangında ölen kağıt toplayıcısının olay esnasında elleri ve ayakları zincir ile bağlanmış

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