Yangında oluşan yoğun dumana aldırış etmeden video çektiler
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bazı vatandaşların ise yoğun dumana rağmen olay yerinde durarak yangını videoya çekmesi şaşkınlık yarattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Alevlere müdahaleyi izleyenlerin, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği görüldü.
İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak'ta bulunan 2'nci kattaki mobilya atölyesinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Bu sırada esnaf ile çevredekilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek, söndürme çalışmalarını izlemesi dikkat çekti. Alevlerin sardığı iş yerinin 2'nci katı, kullanılamaz hale geldi.