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  3. Yangının ardından çıkan hortum bir otomobili havaya uçurdu! İşte o anlar

Yangının ardından çıkan hortum bir otomobili havaya uçurdu! İşte o anlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangında zarar gören bir filtre fabrikasının tahliyesi sırasında fabrikanın önünde çıkan hortum, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobili uçurdu. Başka bir araç sürücüsü tarafından çekilen o korkunç anlar ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Hatay'da dün öğle saatlerinde bir fabrikada çıkan yangının ardından fabrikadaki kişilerin tedbir amaçlı tahliye edildiği sırada fabrikanın ön kısmında bir hortum meydana geldi. Göz gözü görmeyen bir anda firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobili uçurup sonradan yere bırakan o hortum kameralara böyle yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu.

Yangının ardından çıkan hortum bir otomobili havaya uçurdu! İşte o anlar

BELİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı. 

Yangının ardından çıkan hortum bir otomobili havaya uçurdu! İşte o anlarYangının ardından çıkan hortum bir otomobili havaya uçurdu! İşte o anlar

Okan Gül
Video Editörü


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