Yangının ardından çıkan hortum bir otomobili havaya uçurdu! İşte o anlar

Hatay'da dün öğle saatlerinde bir fabrikada çıkan yangının ardından fabrikadaki kişilerin tedbir amaçlı tahliye edildiği sırada fabrikanın ön kısmında bir hortum meydana geldi. Göz gözü görmeyen bir anda firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobili uçurup sonradan yere bırakan o hortum kameralara böyle yansıdı.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangında alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu.

BELİNİN KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağırılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı.