Yanis Lahiouel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Lahiouel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Lahiouel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Lahiouel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yanis Lahiouel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Lahiouel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yanis Lahiouel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Lahiouel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Lahiouel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yanis Lahiouel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yanis Lahiouel 18 Nisan 1995 tarihinde Annecy şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yanis Lahiouel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 5 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Lahiouel'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yanis Lahiouel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yanis Lahiouel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Yanis Lahiouel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yanis Lahiouel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Thonon Évian B

1 Ocak 2016 yılında Lancy FC

1 Ocak 2017 yılında FC Bavois

1 Temmuz 2017 yılında Yverdon Sport

15 Ocak 2018 yılında Stade-Lausanne

1 Temmuz 2021 yılında Neuchâtel Xamax

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2022 yılında Diagoras

Yanis Lahiouel kimdir

Yanis Lahiouel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yanis Lahiouel şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Évian Thonon Gaillard

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Yanis Lahiouel nereli

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