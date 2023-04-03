Yanis Nesri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Nesri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Nesri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yanis Nesri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yanis Nesri 27 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yanis Nesri Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yanis Nesri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yanis Nesri'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yanis Nesri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yanis Nesri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Entente SSG B
1 Temmuz 2018 yılında Cergy Pontoise
1 Temmuz 2019 yılında Entente SSG
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Yanis Nesri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yanis Nesri şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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