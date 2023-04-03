Yanis Rafii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Rafii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yanis Rafii adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yanis Rafii Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yanis Rafii 26 Haziran 2005 tarihinde Reims şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yanis Rafii Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Yanis Rafii, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yanis Rafii'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yanis Rafii Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yanis Rafii futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Strasbourg U19
Yanis Rafii Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yanis Rafii şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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