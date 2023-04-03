Yanis Rafii kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yanis Rafii Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Yanis Rafii kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yanis Rafii ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.