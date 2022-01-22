Yankı isminin anlamı nedir, Yankı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yankı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yankı ismi ne demek, Yankı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yankı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yankı İsminin anlamı nedir? TDK Yankı anlamı:

Yankı ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, aksiseda, inikâs, akis, eko:

"Ben kimsesiz seyyahı meçhuller caddesinin / Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesinin" - Necip Fazıl Kısakürek

2. isim, mecaz Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce veya tepki, akis, inikâs:

"Bu çığlıklar, ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geniş yankılarla bütün yurdu kaplıyordu." - Yusuf Ziya Ortaç

Yankı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yankı ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Yankı isminin kökeni:

Yankı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1281 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yankı isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yankı isminin rengi:

Akuamarin

Yankı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yankı isminin Harf Analizi Nedir ?

Yankı ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

K : Kariyerli

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Yankı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yankı ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

A : 1

N : 17

K : 14

I : 11

= 71 – Yankı İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Yankı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yankı ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yankı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 A: 1 N: 5 K: 2 I: 9 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Yankı isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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