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  3. Yanlışlıkla eniştesini vurdu 'pişmanım' dedi

Yanlışlıkla eniştesini vurdu 'pişmanım' dedi

Kız kardeşinin eşiyle sohbet ettiği sırada ruhsatsız silahın ateş almasıyla eniştesini agır yaralayan H.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişmanlığını dile getiren zanlı 'amacım sadece konuşmaktı' dedi.

Yanlışlıkla eniştesini vurdu 'pişmanım' dedi

İstanbulda yaşanılan iddeaya göre , kız kardeşinin eşiyle birlikte evde oturup,sohbet ettiği sırada  belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkaran H.K., A.Y. ismindeki eniştesine silahla ateş ederek, ağır yaralanmasına sebep oldu.

ŞÜPHELİ ADAM TUTUKLANDI

Şok geçiren A.Y., ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken eniştesine ateş eden H.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli adam, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ENİŞTEMLE HUSUMETİM YOK,İSTEYEREK OLMADI

H.K., silahla ateş ettiği kişinin eniştesi olduğunu, eniştesiyle husumeti olmadığını ve silahla ateş etme olayını isteyerek yapmadığını belirterek 'Ben heves için ruhsatsız silah taşırım. Olay günü eniştemin ailesiyle huzursuzluk yaşadığını öğrendiğim için bulup bunları konuşmak istedim.' ifadelerini kullandı.


'YANLIŞLIKLA OLDU, PİŞMANIM'DESE DE TUTUKLANDI

Şüpheli  sorgusunun ardından  'Eniştemle aramızda hiç bir tartşma olmadı. Belimdeki tabancayı çıkarmak istediğim anda birden patladı. İçinde sadece tek mermi vardı. Tabanca kurulu değildi fakat birden çekince patladı. Kesinlikle olay yanlışlıkla oldu.' diyerek pişman olduğunu dile getirdi.

geçirdiği sorgunun ardından tutuklanan H.K cezaevine gönderildi.

 

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